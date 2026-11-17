В Минобороны РФ сообщили об успешном отражении атак ВСУ 17 ноября Фото: REUTERS.

Российские силы ПВО перехватили и сбили 51 украинский беспилотный аппарат над регионами государства в течение 17 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Согласно сведениям, атаки противника отражались с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Военные уничтожили свыше 50 дронов.

«Силами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря», - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что российские солдаты освободили населенный пункт Заливное в Запорожской области. Операцию проводила Восточная группировка.