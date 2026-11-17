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Российские силы ПВО перехватили и сбили 51 украинский беспилотный аппарат над регионами государства в течение 17 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.
Согласно сведениям, атаки противника отражались с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Военные уничтожили свыше 50 дронов.
«Силами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря», - сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что российские солдаты освободили населенный пункт Заливное в Запорожской области. Операцию проводила Восточная группировка.