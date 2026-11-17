Байден признал, что попытки игнорирования интересов России были ошибкой Фото: REUTERS.

Джо Байден, бывший президент Соединенных Штатов, в своих мемуарах под названием "Обещай мне, Америка" написал, что Россия представляет собой слишком значимую державу, чтобы не принимать её во внимание.

"Каким бы разочаровывающим ни был курс, избранный Россией после 1991 года, она оставалась слишком большой и важной страной, чтобы ее игнорировать", - пишет Байден.

Это заявление идёт в разрез с политикой, которую проводил Байден на протяжении всего своего президентского срока, ведь именно при нём США вступили на курс "тотальной изоляции" России, который сейчас, очевидно, показал свою несостоятельность.

Напомним, что ещё в декабре 2025 года Владимир Путин говорил, что надежды России на быстрое вхождение в "цивилизованное" западное сообщество после распада СССР не оправдались.