Адвокат Алешкин: только из-за частных переводов ФНС не может блокировать счет Фото: Евгения ГУСЕВА.

Регулярные переводы на карту не означают автоматическое получение налогооблагаемого дохода и не дают ФНС права произвольно блокировать счета. Адвокат Андрей Алешкин рассказал, когда к переводам не возникнет проблем, а когда придется оправдываться за движение личных средств.

По закону, возврат долга, подарки и помощь близким не облагаются НДФЛ. Но при условии, что за ними не скрыта оплата товаров или услуг. Чтобы избежать претензий, адвокат в беседе с Life.ru советует документально фиксировать суть операций: сохранять расписки (они обязательны для займов от 10 тыс. руб. по ГК РФ), договоры и переписки. А при переводах стоит указывать назначение «Возврат займа».

Алешкин напоминает о разнице полномочий: ФНС блокирует счета физлиц только при наличии законных оснований, тогда как банки по 115-ФЗ могут запрашивать экономический смысл операций и временно их ограничивать. Также важно помнить, что период налогового контроля и срок давности привлечения к ответственности ограничены тремя годами.

Слухи о введении «налога на переводы» в 2027 году преувеличены. Речь идет лишь об усилении обмена данными между ЦБ и ФНС для выявления систематического сокрытия доходов.

- Налоговая обязана установить реальную природу поступлений, а не делать выводы исключительно по банковской выписке, — уверен эксперт.

Главная защита гражданина — сохранять доказательства происхождения средств.

Тем временем, налоговая служба может получить дополнительный источник информации о доходах граждан России, не отраженных в декларациях. Минфин подготовил поправки, согласно которым Банк России будет передавать ФНС данные о подозрительной активности на счетах физических лиц. Внимание ЦБ могут привлекать, в частности, регулярные денежные поступления от других граждан, которые могут указывать на получение систематического дохода, пишет Царьград.

Ранее, кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова напомнила в беседе с Газета.ru, что если не заплатить имущественные налоги за 2025 год до 1 декабря 2026 года включительно, задолженность начнет увеличиваться за счет пеней.