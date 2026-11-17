Путин прибыл в Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту Баоань.

У трапа самолета главу России уже ждут китайские представители. Перед выходом с воздушного судна также расстелили красную дорожку.

Владимир Путин прилетел в Шэньчжэнь на саммит АТЭС

В Шэньчжэне российский лидер будет работать 18 и 19 ноября. Путин выступит на пленарном заседании саммита АТЭС и примет участие в других мероприятиях на полях форума.

Во время поездки в Китай у Путина также запланирована трехсторонняя встреча с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, основная повестка встречи глав государств уже согласована и утверждена.