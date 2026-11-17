Певец Джеймс Блант сменил имя на название авиакомпании. Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Британский певец Джеймс Блант сменил имя на название авиакомпании Ryanair. Об этом музыкант рассказал в личных социальных сетях.

Блант показал поклонникам скриншот с сайта правительства Великобритании, продемонстрировав заявление на смену имени. Там было указано, что теперь певца зовут Райан Бел Эйр. Он также поделился, что процедура обошлась ему в 70 долларов.

Решение о смене имени Блант принял после того, как его новый альбом «Airplane Mode» занял первую строчку в музыкальных чартах. Ранее певец также обещал, что если подобное произойдет, он поменяет имя на название авиакомпании. Данный музыкальный альбом стал первым за 19 лет карьеры, вошедшим в чарты и достигнувшим лидирующей позиции.

Ранее KP.RU сообщал, что певец Крис Браун избежал тюремного заключения за избиение продюсера бутылкой в клубе Лондона. Инцидент произошел еще в феврале 2023 года.