Возгорание на месте крушения самолета в Кузбассе ликвидировано Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на месте крушения самолета в Кемеровской области. Об этом в мессенджере MAX сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Сотрудники полиции обеспечили оцепление территории», - написал он.

Середюк сообщил, что на месте происшествия продолжается работа оперативного штаба. Глава КУзбасса также заслушал доклады экстренных служб о ЧП. Пять медицинских бригад готовы оказывать помощь по запросу спасателей. В готовность также приведены вертолет и медучреждения.

Напомним, что инцидент произошел вечером 17 ноября в районе села Ягуново Кемеровского муниципального округа. Самолет загорелся в небе и взорвался при падении под Кемеровом. Причины и детали авиакатастрофы уточняются.