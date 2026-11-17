Мишустин отправил в отставку торгового представителя РФ в Швейцарии Аврамова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку торгового представителя РФ в Швейцарии Сергея Аврамова. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства, размещено на сайте опубликования правовых актов.

«Освободить Аврамова Сергея Владимировича от должности торгового представителя Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации», - говорится в документе.

Аврамов был назначен на пост торгового представителя РФ в Швейцарии в 2021 году, делая вклад в развитие деловых связей между странами и российских предприятий в королевстве.

Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин освободил Алексея Мешкова от должности посла России во Франции. Дипломат занимал данный пост с 2017 года.