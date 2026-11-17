Дмитриев: Европе стоит сосредоточиться на восстановлении Украины, а не конфликте. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Европейцам стоит сосредоточиться на планах по восстановлению Украины, а не продолжении конфликта и его финансировании. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Европе следует сосредоточиться на финансировании восстановления Украины, а не на затягивании войны», - написал он в социальной сети X.

Так Дмитриев прокомментировал планы Брюсселя по выделению Киеву нового кредита из бюджета ЕС для финансирования украинской армии.

Ранее KP.RU сообщал, что Еврокомиссия направила Украине 4,36 миллиарда евро. Как заявили представители ЕК, транш входит в программу помощи, рассчитанной на 2026 и 2027 годы, размер которой составит 90 миллиардов евро. При этом в Европе продолжают говорить о готовности поддерживать Украину на фоне конфликта.