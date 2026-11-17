Экономист Бархота: ранняя подготовка новогоднего стола даст экономию в 40% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Экономист Андрей Бархота дал советы, которые помогут сэкономить при подготовке к Новому году. Прежде всего, стоит заранее продумать меню.

На отечественные ингредиенты цены ниже, чем на зарубежные. Это даст экономию от 20 до 40%. Но важно не переборщить с приобретением еды, иначе будут пустые траты.

Составленное меню поможет тщательно спланировать покупки, продумать, где ингредиенты дешевле и отследить акции. А от чего-то удастся отказаться, так как это окажется ненужным.

- Что-то можно будет купить уже в декабре, а не перед Новым годом. Если вы планируете на новогодний стол импортные игристые вина или икру, то их лучше купить сейчас, но не через маркетплейсы, - говорит эксперт Абзацу.

Хозяйке можно заменить хамон, например, а отечественную ветчину – это поможет экономить.

Отдельно экономист отметил, что перед выходом за покупками нужно заранее составить список и ограничить предельную сумму трат. Между превышением трат и экономией на ингредиентах лучше выбирать второе, но без потери качества. Например, можно сэкономить на покупке готовых блюд. Любой салат можно сделать самостоятельно, а не приобрести в кулинарии.

- Если сравнить подготовку с середины ноября с последней неделей уходящего года, от 20 до 40% вы точно выиграете, – подытожил аналитик.