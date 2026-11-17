Экономист Разуваев: красная икра к Новому году подорожает на 10-15% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Экономист Александр Разуваев спрогнозировал, как изменятся цены на красную икру к новогодним праздникам. По словам экономиста, целесообразно купить деликатес уже сейчас, ведь к концу декабря цены, скорее всего, вырастут.

По его оценкам, увеличение стоимости может составить 10–15%. Прежде всего, это связано с сезонным ажиотажем.

- Это связано действительно с новогодними праздниками, с ажиотажем. Спрос вырастет, но он вырастет не только на нормальную икру, но и на всякие заменители, - рассуждает Александр Разуваев в беседе с Абзацем.

Он отметил, что рост цен можно будет заметить не только в магазинах, но и ресторанах.

Эксперт предположил, что текущий рост цен также объясняется ранним стартом новогодних закупок.

Помимо этого, на ценообразование могли повлиять слухи в Сети о том, что имеется дефицит продукта. Это подстегивает граждан к ранним покупкам. А ретейлеры, действуя на опережение, могут уже сейчас пересмотреть стоимость продукта, чтобы сохранить высокую маржинальность.