Лихачев заявил, что Росатом помогает сборной РФ по футболу в снятии ограничений Фото: Иван МАКЕЕВ.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что корпорация мечтает о возвращении российских футболистов на международную арену. Компания помогает сборной в снятии ограничений. Об этом Алексей Лихачев сказал в беседе с RT.

Он отметил, что страна соскучилась по конкурентным матчам. Госкорпорация постоянно поднимает этот вопрос и пытается помочь сборной РФ, заверил гендиректор "Росатома".

"Мы скучаем по большому футболу. Мечтаем о возврате нас на мировой уровень после несправедливых ограничений. И к каждому товарищескому матчу относимся с огромным вниманием", - поделился Алексей Лихачев.

Между тем российских фигуристов не пустили на этап Гран-при в Финляндии. Федерация фигурного катания на коньках РФ официально сообщила об этом после ответа ISU и властей Хельсинки. Ограничения коснулись нескольких отдельных фигуристов и спортивных пар.