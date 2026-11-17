Фото: Павел МАРТИНЧИК.
Россиян будут чаще спрашивать об их репродуктивных планах. Сейчас такое исследование проводится раз в пять лет. Начиная с 2027 года, опрос на эту тему будут проводить раз в три года, информирует издание «Известия». Опрос будет проводить Росстат.
«Россиян будут раз в три года спрашивать, планируют ли они детей и сколько. Сейчас такое статистическое обследование проводится каждые пять лет. Сократить интервал между опросами поручил в феврале Владимир Путин», - сказано в публикации.
Сокращение интервалов между опросами связано с тем, что за пять лет семьи могут изменить свои планы. Кроме того, намерение завести ребёнка может изменяться под влиянием экономики, изменения мер социальной поддержки или социально-культурных трендов.
Ранее президент России Владимир Путин назвал демографию национальным приоритетом страны, который будет сохраняться на годы вперед.
Также Путин заявил, что Россия повторит успешный опыт улучшения демографии после 1990-х.
Напомним, по прогнозам Минтруда, в России коэффициент рождаемости должен составить 1,6 через четыре года.