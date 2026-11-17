В Кузбассе в авиакатастрофе погибли 19 человек. Фото: пресс-служба СК России

Военно-транспортный самолет АН-12 упал в Кемеровской области. В результате авиакатастрофы погибли все пассажиры. Вместе с экипажем на борту находились 19 человек. По факту крушения самолета возбудили уголовное дело, оповестили в пресс-службе Следственного комитета.

Специалисты начали расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ. Обстоятельства ЧП устанавливаются, проинформировали в СК.

"17 ноября 2026 года при выполнении полета самолет АН-12 потерпел крушение в районе села Ягуново Кемеровской области - Кузбасса", - говорится в материале.

В Минобороны России уточнили, что самолет упал в безлюдном районе. Случайные жители не пострадали. Предварительной причиной авиакатастрофы названа техническая неисправность воздушного судна.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк уведомил, что сам прибыл на место ЧП. По его данным, произошло крушение транзитного самолета. На месте происшествия развернули оперативный штаб. Территория временно оцеплена. Известно также, что после падения самолета произошел пожар. Возгорание оперативно ликвидировали силами МЧС.

Ранее самолет Ту-95 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета в Амурской области. В авиакатастрофе погибли шесть членов экипажа. Самолет упал в безлюдной местности в районе села Красноярово Мазановского округа. Борт выполнял полет без боекомплекта. По данным правительства Амурской области, экипаж до последнего момента предпринимал меры для отвода самолета от жилых домов. Благодаря этому падение произошло вдали от населенного пункта. Случайные люди не получили ранений.

В конце октября истребитель Су-30 разбился на территории Калининградской области. Самолет упал неподалеку от города Черняховска на востоке региона. Борт рухнул в поле между поселками Тимофеевка и Зеленый Бор. В Министерстве обороны России пояснили, что крушение произошло при выполнении учебно-тренировочного полета. Экипаж вовремя катапультировался. Специалисты были эвакуированы наземной поисково-спасательной командой. Угрозы жизни летчиков нет.