Замглавы Пентагона Колби: США поддерживают удары Украины вглубь РФ Фото: REUTERS.

Украинские боевики, по мнению Пентагона, якобы бьют по территории России с целью самозащиты. В связи с этим в Вашингтоне поддерживают атаки ВСУ вглубь РФ. Так заявил замглавы Пентагона Элбридж Колби в ходе пресс-подхода.

Он пояснил, что США одобряют удары "средней дальности" вглубь территории России. Кроме того, Вашингтон предоставляет Киеву связь Starshield.

"Мы очень сфокусированы на поддержке способности Украины защищать себя, а также этих ударов, так сказать, средней дальности. И мы делаем шаги, отвечающие этой политике", - резюмировал Элбридж Колби.

Российский лидер Владимир Путин раскритиковал Киев за удары по гражданской инфраструктуре на территории РФ. Он подчеркнул, что Москва не бьет по таким объектам на Украине. При этом Киев теперь должен ощутить на себе ответные удары по гражданской инфраструктуре, заявил Владимир Путин. Он назвал атаки вглубь РФ провокацией.