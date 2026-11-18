Песков информировал, когда состоится "Прямая линия" с президентом РФ Путиным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Определено время проведения «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие состоится в декабре. Об этом информирует издание «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

«В декабре», - цитирует издание ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Тем временем подготовка к новой «Прямой линии» президента России Владимира Путина началась уже в октябре.

В этом году прямая линия с президентом Владимиром Путиным снова будет проведена одновременно с большой пресс-конференцией, информировал Песков.

Напомним, в 2025 году на итоговую декабрьскую «Прямую линию» с российским лидером поступило более трёх миллионов обращений. Такую активность в Кремле назвали рекордной.

При этом Владимир Путин лично работает с рядом вопросов, которые поднимаются во время «Прямой линии».