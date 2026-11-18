Минобороны: 19 человек стали жертвами крушения самолета Ан-12 в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Самолет Ан-12 с 19 пассажирами упал в Кузбассе. Все находившиеся на борту люди погибли. Предварительно, борт потерпел крушение из-за технической неисправности. Такими сведениями поделились в пресс-службе Минобороны РФ.

Представители ведомства сообщили, что крушение произошло при выполнении планового полета. Самолет упал в безлюдном районе, благодаря чему другие люди не пострадали.

"На борту вместе с экипажем находилось 19 человек, они погибли", - прокомментировали в Минобороны.

Военно-транспортный самолет имеет грузоподъемность до 20 тонн. Он предназначен для перевозки и десантирования людей, а также грузов и военной техники. Экипаж такого самолета составляет порядка шести человек.

В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту крушения воздушного судна. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

"При выполнении полета самолет АН-12 потерпел крушение в районе села Ягуново Кемеровской области - Кузбасса", - говорится в сообщении Следкома в "Макс".

Месяцем ранее российский истребитель Су-30 разбился в Калининградской области. Воздушное судно упало неподалеку от города Черняховска на востоке региона. Самолет потерпел крушение в поле. Люди не пострадали в результате падения борта. Экипаж самолета успел катапультироваться. Специалистов эвакуировали наземной поисково-спасательной командой. Пострадавших и жертв в результате происшествия нет.

Кроме того, в Амурской области упал самолет Ту-95. Он потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. К несчастью, жертв избежать не удалось. В результате падения погибли шесть членов экипажа. Самолет рухнул на землю в безлюдной местности в районе села Красноярово. По сведениям правительства Амурской области, экипаж до последнего предпринимал меры, чтобы отвести воздушное судно от жилых домов. Падение произошло вдали от населенного пункта. При этом на месте крушения самолета произошло возгорание. Специалистами МЧС по Амурской области пожар был оперативно ликвидирован. В Минобороны уточнили, что для установления причин катастрофы к месту происшествия направили комиссию Воздушно-космических сил.