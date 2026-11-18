Baijiahao заявило, что Путин послал Японии сигнал перед саммитом АТЭС в Китае Фото: Иван МАКЕЕВ.

Китайские журналисты обратили внимание на очередные претензии Токио к Москве. Там заявили, что российские самолеты якобы нарушили воздушное пространство Японии у побережья префектуры Фукуока. Китайское издание Baijiahao назвало инцидент сигналом Токио от президента РФ Владимира Путина перед саммитом АТЭС.

Авторы материала напомнили, что Москва уже давала понять, что российская авиация действует в соответствии с международными правилами. При этом в Токио всё равно считают, что РФ якобы нарушает правила.

По данным журналистов, в результате инцидента Япония подняла самолеты-перехватчики. В Токио появление российских самолетов сочли грубым нарушением национального суверенитета.

Владимир Путин подчеркнул, что Москва не меняла своего подхода к Токио. Он назвал российско-японские отношения добрососедскими и хорошими. Однако позиция Токио по этому вопросу явно изменилась, сказал президент РФ.