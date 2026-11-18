Путин: за последние три года ВВП России вырос более чем на 10% Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин выступил на саммите АТЭС и заявил, что за последние три года ВВП России вырос больше чем на 10%. С таким заявлением глава государства выступил в сообщении перед представителями мирового бизнеса в Китае.

Российская экономика демонстрировала устойчивый рост в течение трёх лет, однако в 2025 году наблюдается замедление темпов роста ВВП до 1%.

Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что госдолг развитых стран достигнет 94% мирового ВВП к 2025 году, а к 2029 году может вырасти до 100%. Основной рост долга происходит из-за увеличения заимствований крупных экономик. У России ситуация с госдолгом намного лучше, чем у стран Запада, которые называют свою экономику развитой.

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