Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин подчеркнул в выступлении перед Деловым советом АТЭС, что Россия уверенно занимает место среди ведущих экономик планеты. Об этом он рассказал во время выступления в Китае.

Президент подчеркнул, что Россия активно участвует в процессе цифровизации. Среди прочего, отечественные маркетплейсы входят в первую десятку мировых лидеров. Кроме того, Путин обратил внимание на то, что страна занимает первое место в мире по объемам экспорта зерна и удобрений за рубеж. А у ВВП страны наметился устойчивый рост.

Нужно отметить, что ВВП нашей страны растет. Причем западные санкции не могут помешать развитию экономики. Она развивается лучше, чем в странах, которые вводят ограничения.

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