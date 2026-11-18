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Президент России Владимир Путин подчеркнул в выступлении перед Деловым советом АТЭС, что Россия уверенно занимает место среди ведущих экономик планеты. Об этом он рассказал во время выступления в Китае.
Президент подчеркнул, что Россия активно участвует в процессе цифровизации. Среди прочего, отечественные маркетплейсы входят в первую десятку мировых лидеров. Кроме того, Путин обратил внимание на то, что страна занимает первое место в мире по объемам экспорта зерна и удобрений за рубеж. А у ВВП страны наметился устойчивый рост.
Нужно отметить, что ВВП нашей страны растет. Причем западные санкции не могут помешать развитию экономики. Она развивается лучше, чем в странах, которые вводят ограничения.
Визит Владимира Путина в Китай. Главное