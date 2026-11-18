Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин заявил, что главной задачей для Москвы и Пекина является содействие экономическому росту в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом глава российского государства рассказал перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином.

«У нас общая цель - обеспечение мира и процветания в АТР, будем работать, как вы сами любите говорить, спина к спине на благо народов России и Китайской Народной Республики», — резюмировал глава России перед переговорами с китайским коллегой.

Напомним, что Путин считает эталонными отношения России и Китая. Он заявил, что они продолжают развиваться несмотря ни на что. А западные страны хотели бы вбить клин между государствами, но им это не удается.