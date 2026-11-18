Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что сотрудничество между РФ и Китаем развивается в положительном направлении, что идет на пользу народам обеих стран. К такому выводу он пришел, выступая перед встречей с главой КНР Си Цзиньпином в рамках саммита АТЭС.

«В этом году мы действительно провели ряд продуктивных встреч. И в Пекине в мае, и в Бишкеке, затем побеседовали в Нью-Дели. У нас хороший график. Действительно, работа идет по восходящей на основе подписанного четверть века назад Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», — заявил Путин.

Ранее KP.RU рассказало, на VIII Российско-Китайском энергетическом форуме президент России Владимир Путин заявил об укреплении отношений между странами. Россия лидирует среди экспортёров нефти и газа для Китая.

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