Владимир Путин Фото: Иван МАКЕЕВ.

За последние пять лет валютная структура российской торговли претерпела значительные изменения. Доля доллара и евро в оплате российского экспорта сократилась с 85% до 9%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к Деловому совету АТЭС.

«Кардинально изменилась валютная структура нашей торговли. Если еще в 2021 году доля доллара и евро в оплате нашего экспорта составляла 85%, то сейчас упала до 9%», — указал президент РФ во время своего выступления, упрекнув страны Запада.

Президент России указал, что страна не прекращала использовать доллар и евро, а это западные страны ограничили их применение для РФ. Путин отметил, что инициаторы таких ограничений «наказали сами себя».

Теперь страны Запада делают всё, чтобы развалить экономику РФ. Но у них это не получается. Она продолжает развиваться. А страны, которые вводят санкции в отношении РФ, вредят себе больше, чем России.

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