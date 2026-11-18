Выжившая после казни в Теннесси Пайк обратилась с просьбой Фото: REUTERS.

Криста Пайк, приговоренная к высшей мере наказания в Теннесси и выжившая после казни, попросила тюремное руководство позволить ей купить новую одежду и личные вещи. Ведь старые вещи были уничтожены перед казнью. Об этом говорится в судебных документах.

«Мисс Пайк хочет заново приобрести некоторые вещи, которые она ранее раздала перед попыткой казни (например, одежду). Этому препятствует еженедельный лимит на покупки», — пишет адвокат девушки. Он заметил, что заключенная обратилась с просьбой в прокуратуру штата, чтобы для нее сделали исключение.

Напомним, в 1995 году 20-летнюю Кристу Пайк приговорили к смертной казни за пытки и убийство 19-летней Коллин Слеммер. 30 сентября она выжила после двух инъекций и была доставлена в больницу. Причем медики довольно долго боролись за ее жизнь. Она была без сознания, в коме. Кристу подключили к аппарату ИВЛ. 6 октября пришла в сознание. Сейчас Пайк снова находится в камере смертников.