Преступники рассылают мифические петиции о присвоении человеку звания героя РФ Фото: Ольга ЮШКОВА.

Заведующий лабораторией доверенного ИИ РТУ МИРЭА Юрий Силаев предупредил, что мошенники стали наживаться на родственников участников СВО.

Преступники стали рассылать в мессенджерах сообщения с просьбой подписать петицию, например, о посмертном присвоении звания Героя России погибшему участнику спецоперации. На самом деле, никакой петиции не существует, но это инструмент получить деньги жертв.

Эксперт в беседе с Lenta.ru рассказывает, что переход по такой ссылке ведет на поддельный ресурс, имитирующий сервис сбора подписей. Чтобы «подтвердить» участие, сайт требует авторизации через Telegram или «Госуслуги», запрашивая код из СМС или чата. Передав этот код, пользователь фактически отдает злоумышленникам ключи от своего аккаунта.

Захватив профиль, мошенники изучают переписки, собирают контакты и начинают массово рассылать новые фишинговые ссылки или просьбы о денежном переводе от имени владельца.

Эксперт предупредил, что копирование дизайна сайта не делает его легитимным. Всегда проверяйте адресную строку (URL) и уточняйте у отправителя через альтернативный канал связи, действительно ли он присылал эту ссылку.

Если человек уже перешел по ссылке и ввел код, то нужно в мессенджере (раздел «устройства») завершить все незнакомые сеансы. Установить или сменить пароль двухэтапной аутентификации. Оповестить контакты о возможной мошеннической рассылке от вашего имени. При утечке данных «Госуслуг» срочно восстановите доступ через официальный портал, смените пароль и проверьте историю операций в личном кабинете.

Тем временем, мошенники разработали новую схему похищения персональных данных и денег со счетов россиян, используя спрос на новогодние фотосессии, передает 360.ru.

Мошенники так же стали представляться администраторами домовых чатов и выпрашивать коды из СМС под предлогом удаления человека из чата, следует из материалов МВД РФ.

- Злоумышленник представляется администратором домового чата и заявляет, что необходимо удалить номер телефона из списка участников или подтвердить его исключение из чата, - передает aif.ru.