Депутат Бессараб: в 2027 году пенсии будут проиндексированы два раза Фото: Иван ВИСЛОВ.

Первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб назвала сроки, когда в России в 2027 году проиндексируют страховые пенсии.

Это произойдет дважды: первая индексация стартует 1 февраля и составит 6,8%. Это соответствует прогнозируемому уровню инфляции. На этот процент вырастут как фиксированная выплата, так и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.

1 апреля произойдет второе повышение. Тогда пенсионные коэффициенты дополнительно увеличат на 3,3%. Это станет возможным благодаря росту доходов Пенсионного фонда на фоне повышения заработных плат в стране.

В беседе с Lenta.ru депутат отметила, что в совокупности за год средний размер страховой пенсии вырастет на 10,3%, что в денежном эквиваленте составит около 2,5 тысячи рублей. Эти изменения коснутся всех 38,5 млн получателей страховых пенсий, независимо от того, продолжают они официально работать или нет.

По расчетам депутата, благодаря двухэтапной индексации к концу 2027 года средняя страховая пенсия по старости для неработающих граждан достигнет отметки в 30 тысяч рублей.

А вот в беседе с aif.ru директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор экономических наук Александр Широв прогнозирует, что рост заработных плат будет ниже.

- Роста реальных заработных плат на 7-10 % в следующем году мы, наверное, уже не увидим. Но какой-то рост все равно будет, даже при относительно скромных темпах роста экономики в 1–1,5 %, - говорит Широв.

По новым правилам в 2027 году смогут оформить страховую пенсию по старости на общих основаниях мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, но при этом новых пенсионеров не прибавится, передает 360.ru.