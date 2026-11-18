Президент РФ Владимир Путин и лидер Белого дома Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Европейские наблюдатели опасаются, что при срыве переговоров по Украине президент США Дональд Трамп заключит сделку с главой России Владимиром Путиным. Таким образом США разорвут контакты с Европой и перестанет поддерживать Украину. Об этом пишет издание Politico.

В публикации говорится, что именно поэтому Европа не выходит из переговорного процесса по Украине, несмотря на то, что их контроль беседы минимальный. Также Брюсселю не нравится, что на саммите АТЭС Путин и Трамп встретятся с главой КНР Си Цзиньпином. Лидеры стран будут обсуждать безопасность в Европе.

«Есть также опасения по поводу того, чего на самом деле хочет американская сторона. Конечно, нам нужно, чтобы они были вовлечены, иначе мы не решим конфликт. Но в то же время нам нужно убедиться, что участие Америки окажет давление на Россию, а не на Украину», — говорится в издании.

Ранее KP.RU рассказал, что Москва и Вашингтон хотят быстрее завершить конфликт на Украине. Причем обе стороны намериваются добиться стабильного мира. А вот Европа, снабжая Киев оружием, лишь затягивает конфликт.