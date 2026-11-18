MEN: в Британии нашли в болоте тело пропавшей невесты. Фото: Peter Manning/Global Look Press

В Британии в болоте найдены останки 29-летней Эрен Райт из графства Ланкашир. Девушка пропала еще 27 октября. Об этом сообщает Manchester Evening News.

В день пропажи девушка вышла из дома и больше ее никто из родных живой не видел. После того, как тревогу забил жених Эрен Сайлас О'Кэрролл-Понд. Потом выяснилось, что телефон девушки выключен, а счета в банках пусты. В последний раз ее видели в автобусе.

И только 12 ноября поиски прекратились - поисковики нашли в болоте женские останки. Экспертизы еще не проводились, однако полиция уверена, что это Эрен Райт. Кроме того, правоохранительные органы выразили уверенность, что гибель невесты не является подозрительной.

Накануне следователи начали проверку после страшной находки, которую сделал сотрудник УК в Волгограде: под окнами многоэтажки 17 ноября нашли тело молодой женщины. Ею оказалась исчезнувшая еще 1 ноября Елена Пошадская.