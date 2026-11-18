В европейских больницах резко растет число смертельно опасных супербактерий Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В европейских больницах стремительно распространяется опасная супербактерия, устойчивая к лекарствам. Ее трудно лечить, предупреждает Европейское агентство по инфекционным заболеваниям. Об этом пишет издание Politico.

В последнем пакете отчетов Европейского центра профилактики и контроля заболеваний отмечается, что с 2019 по 2025 год количество случаев заражения крови, вызванных устойчивыми к лечению штаммами Klebsiella pneumoniae, возросло на 72%. Это значительно превышает целевой показатель снижения уровня заболеваемости на 5%, который был установлен к 2030 году.

Бактериальные инфекции, число которых растет, угрожают пациентам в больницах с летальностью 40-70%. Некоторые штаммы становятся устойчивыми ко всем антибиотикам, включая новые, вызывая тяжелые заболевания и смертельные исходы.

Ранее KP.RU рассказал, что новая пандемия могла начаться из-за солдат ВСУ. Отмечается, что некоторые украинские военные были заражены «супербактерией». Они стали настоящим живым биологическим оружием.