Жителя Читы осудили на 2,5 года колонии за экстремизм Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Ингодинский районный суд Читы приговорил жителя к 2,5 годам колонии-поселения за призывы к экстремизму в соцсетях, включая поддержку истребления народов России. Об этом говорится в сообщении от пресс-службы УФСБ по Забайкальскому краю.

«Установлено, что житель Читы размещал в публичных каналах мессенджера Telegram комментарии, направленные на призывы к осуществлению экстремистской деятельности, выразившиеся в истреблении отдельных народов России», — отмечается в материалах дела.

Фигуранта признали виновным в публичных призывах к экстремизму в интернете по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Ему назначили 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении и на тот же срок запретили заниматься публичной деятельностью в интернете. Приговор вступил в силу.

Ранее KP.RU рассказал, что россиянина приговорили к 26 годам заключения. Следствие доказало его вину, он обвиняется в шпионаже в пользу Польши.