Хакер PalachPro взломал систему Delta и получил данные о ВСУ на передовой. Фото: Pogiba Alexandra/Global Look Press

Пророссийский хакер PalachPro взломал украинскую военную систему Delta и получить персональные данные украинских боевиков, а также информацию о расположении ВСУ в зоне СВО. Об этом PalachPro сообщил в интервью РИА Новости.

«В результате взлома была раскрыта информация о подразделениях и их внутренних кодовых наименованиях, экипажах, позывных, адреса электронной почты и номера телефонов украинских военных», - отметил собеседник агентства.

Эта информация позволит выяснить расположение подразделений ВСУ в зоне боевых действий, а также разведданные с беспилотников. PalachPro добавил, что теперь все лица, связанные с Delta, будут деанонимизированы, а информация по каждому из них будет отдельно проверена и задокументирована.

Накануне стало известно, что хакеры взломали сайт IIHF и поиздевались над западным хоккеем, оставив одно сообщение. Вскоре после этого ресурс перестал открываться и на момент проверки остаётся недоступным.