Истребитель США не выстоял перед простым мужиком: Ему хватило топора, чтобы «убить» машину за $60 млн Фото: REUTERS.

Вооруженный топором мужчина вывел из строя американский военно-транспортный самолет C-130 Hercules стоимостью 60 млн долларов в аэропорту Шеннон на западе Ирландии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на прокуратуру США.

Инцидент произошел 11 апреля, однако подробности стали известны после предъявления обвинений. По версии следствия, 48-летний ирландец Дэйти О'Коррейн проник на территорию аэропорта, пробрался в военный самолет и забаррикадировался внутри. Затем он перерезал гидравлические магистрали, разбил приборы в кабине пилотов и повредил другие системы воздушного судна.

На этом мужчина не остановился. Он выбрался на крышу самолета, повредил его корпус топором, а в топливные баки засыпал металлические шарики. В результате C-130 Hercules получил настолько серьезные повреждения, что больше не сможет летать.

Правоохранители задержали мужчину на месте происшествия. По данным прокуратуры, нападение он готовил несколько месяцев, изучая устройство самолета и расположение аэропорта. Предположительно, таким образом ирландец протестовал против военных действий США в Иране и поддержки Израиля. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее другой американский военно-транспортный самолет C-130 Hercules подал сигнал бедствия во время полета над Канадой. Борт следовал из Рейкьявика через Атлантический океан, когда экипаж сообщил о нештатной ситуации. Впоследствии самолет благополучно приземлился в городе Бангор американского штата Мэн. Причины происшествия не уточнялись.