Суд вынес приговор соучастнику убийства генерала Москалика: Василий Графский получил огромный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Саратове суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима Василия Графского, причастного к убийству заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщила пресс-служба Саратовского областного суда в мессенджере MAX.

Мужчину признали виновным в государственной измене, незаконном обороте взрывчатки и легализации преступных доходов. Помимо лишения свободы, ему назначили ограничение свободы на полтора года и штрафы на общую сумму 800 тысяч рублей. Сам Графский вину не признал.

По материалам дела, житель Саратовской области установил связь с украинскими спецслужбами в июне 2023 года. С тех пор он передавал кураторам сведения о российских военных объектах, местах проживания офицеров и руководителей предприятий. Также мужчина собирал информацию об их личных автомобилях.

В 2024 году Графский получил задание забрать из тайника в Орловской области взрывчатку и специальное устройство, которые впоследствии хранил в гараже. В феврале 2025 года ему поручили установить адрес проживания генерала Москалика и выяснить, каким автомобилем тот пользуется. За выполнение заданий осужденный получал криптовалюту на электронный кошелек в Telegram.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению непосредственного исполнителя убийства генерала Игната Кузина. По данным следствия, он установил взрывное устройство возле дома Москалика в подмосковной Балашихе. Бомбу привели в действие 25 апреля 2025 года, когда генерал вышел из подъезда. Кузин полностью признал вину и извинился перед родственниками погибшего.