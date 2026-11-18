37-летнего Остапа Козлова застрелили во дворе дома в Новосибирске. Фото: предоставлено родственниками Остапа Козлова

Убийца 37-летнего Остапа Козлова пятый месяц находится в федеральном розыске. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

По словам родственников, нападавший арендовал машину и ждал Остапа с 7 утра до обеда, спрятавшись в кустах. Когда мужчина сел в свой автомобиль, он начал стрелять в упор. Остап попытался уехать, но потерял сознание от ран — машина врезалась в столб и заехала в чужой огород. Тогда убийца подбежал и выстрелил еще дважды. Всего в него попали четыре пули.

После стрельбы нападавший вернулся к дому и направил пистолет на мать Остапа. 24-летний брат погибшего выбежал на шум, но пуля попала в ворота. У стрелявшего закончились патроны, он уехал. Брат бросился в погоню, но дорога оказалась перекопана. В брошенной машине нашли копии паспорта и водительского удостоверения, а также билеты на поезд в Казахстан.

У Остапа остались трое детей. Младшая дочь родилась незадолго до трагедии, мужчина так и не успел ее увидеть. Мужчина работал начальником департамента транспортных дорог мэрии Новосибирска. Семья предполагает, что причиной могла стать личная неприязнь к отцу погибшего. Фигуранту заочно предъявили обвинение и объявили в межгосударственный розыск. Расследование продолжается.

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