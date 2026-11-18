Владимир Путин рассказал, как сложился диалог с Си Цзиньпином Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин назвал состоявшиеся в Китае переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином обстоятельными. Своими впечатлениями глава государства поделился во время выступления в совместном университете МГУ и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне.

Российский лидер прибыл в учебное заведение после встречи с китайским коллегой на полях саммита АТЭС. Обращаясь к студентам и преподавателям, он особо отметил дружеский характер отношений с председателем КНР.

«Дорогие друзья, как вы знаете, непосредственно перед нашей встречей у нас состоялась обстоятельная беседа, разговор с моим хорошим другом, председателем Си Цзиньпином», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров России и Китая заняла более двух часов. Переговоры начались за закрытыми дверями, а затем продолжились во время рабочего завтрака. На 19 ноября также намечены трехсторонние переговоры с участием Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.