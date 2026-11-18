Ansa: в Млечном пути обнаружили «предков» Солнца. Фото: Daniel Reinhardt/Global Look Press

В Млечном Пути обнаружены предки Солнца. Это звезды, которые имеют химический состав, аналогичный химическому составу Солнца, но в три раза старше. Об этом сообщает портал Ansa.

Если Солнцу 4,6 миллиарда лет, то его предкам до 12,5 миллиарда лет. И это, по мнению экспертов, указывает на то, что в древности наша галактика уже могла иметь условия для размещения миров, подобных нашему.

«Мы не можем утверждать, что вокруг этих звезд образовались пригодные для жизни планеты и, тем более, что они принимали формы жизни. Но мы можем начать задаваться вопросом, были ли необходимые химические условия уже задолго до рождения Земли», - отмечает Лаура Магрини, соавтор исследования, координируемого Национальным институтом астрофизики.

В этом смысле исследования ученых расширяют временное окно, в течение которого жизнь могла развиться в Млечном Пути.

Ранее российские ученые открыли новый минерал, причем сразу и на Земле, в образцах из Красноярского края, и в метеорите. Новые данные, возможно, заставят изменить взгляд на формирование метеоритов, а тем, кто знает, и на эволюцию Солнечной системы.