Изолированное племя из-за голода впервые за десятилетия вышло к людям в Бразилии Фото: REUTERS.

Около двадцати представителей коренного народа ава, десятилетиями жившего в добровольной изоляции в амазонских лесах, вышли к правительственному посту в штате Мараньян в Бразилии и попросили еды. Это первый подобный контакт за многие годы, и он вызвал тревогу у защитников прав коренных народов, сообщает RMF24.

«Около 20 членов племени Ава, известных своей жизнью в добровольной изоляции, пришли на правительственный пост с просьбой о еде», — говорится в публикации.

Инцидент произошёл 16 ноября. Члены группы ава приблизилась к посёлку народа гуажажара Тавари, взяли с собой сладкий картофель и вернулись в лес. Некоторые люди, особенно дети и пожилые, выглядели истощёнными. Известно, что территория ава подвергается систематическим вторжениям нелегальных лесорубов, охотников и скотоводов.

Директор Survival International Кэролайн Пирс охарактеризовала произошедшее как тревожный сигнал. По её словам, вторжения загоняют ава на всё меньший «остров» амазонского леса, окружённый разрушениями.

Ранее во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН сообщили, что число голодающих в мире может вырасти до 49 млн человек.