Глава РФПИ Дмитриев призвал усилить присутствие российских маркетплейсов в АТЭС Фото: REUTERS.

Российские маркетплейсы хорошо сотрудничают со странами АТЭС, и это присутствие надо наращивать. Об этом журналистам заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что российские маркетплейсы хорошо взаимодействуют со странами АТЭС, потому что это не только товары АТЭС, которые приходят в РФ, это очень важная площадка для российских продуктов и компаний для выхода на страны-члены этого объединения.

"Они и так присутствуют, надо это присутствие усиливать, увеличивать", - прокомментировал Дмитриев вопрос, обсуждаются ли какие-то проекты.

По его словам, очень важно отечественному бизнесу использовать российские платформенные решения и находить возможности для роста своих продаж на рынках стран АТЭС.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на деловой части саммита АТЭС заявил, что Россия рассчитывает взять на себя председательство в "Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве" в 2035 году.