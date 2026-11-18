Politico: ЕС хочет выдать Украине кредит на 45 млрд евро за счет активов РФ Фото: REUTERS.

Еврокомиссия (ЕК) хочет предоставить киевскому режиму кредит в размере 45 млрд евро, который будет погашен за счет заблокированных российских активов. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на документ.

По данным издания, ЕС планирует оставить за собой право использовать российские активы для погашения этого кредита. Таким образом, Киеву не придется возвращать заемные средства, что позволит сохранить приемлемый уровень растущего долга Украины.

"Брюссель планирует привлечь эти средства путем выпуска общих долговых обязательств, обеспеченных бюджетом Евросоюза", - говорится в публикации.

Газета отметила, что евролидеры обсудят этот кредит на встрече в Брюсселе в конце следующей недели. Также на повестке будут вопросы, касающиеся семилетнего бюджета ЕС и потребностей киевского режима в финансировании.

Как писал сайт KP.RU, 16 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила после встречи с премьером Украины Сергеем Корецким, что ЕС выделил киевскому режиму 1,7 млрд евро на закупку беспилотников и средств ПВО.

На этом фоне украинский главарь Владимир Зеленский заявил, что Киев намеревается проверить, достаточно ли помощи предоставляют западные кураторы.

Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что России следует перейти от временного управления активами западных компаний к их принудительному изъятию в госсобственность.