Британцы ждут «катастрофы» в Европе: победа России на Украине способна изменить мир Фото: REUTERS.

В Великобритании предупредили о катастрофических последствиях победы России в украинском конфликте для Европы. Такое заявление сделал министр обороны королевства Уэс Стритинг на пресс-конференции после встречи контактной группы по обороне Украины.

По мнению британского министра, гражданам европейских стран следует сопоставлять расходы на помощь Киеву с возможными последствиями поражения. Стритинг призвал союзников учитывать это при принятии решений о дальнейшей поддержке Украины.

«Поддерживайте Украину сейчас, поскольку цена будет катастрофической, если Путин одержит победу», — заявил он.

Ранее Стритинг в угаре русофобии заявил, что Великобритания и НАТО должны быть готовы к возможному военному столкновению с Россией. По его словам, Североатлантический альянс намерен защищать каждый участок своей территории. При этом британский министр подтвердил намерение Лондона продолжать поддержку Киева.