В России запустят бота для проверки легальности такси: Узнать все можно будет за 10 секунд Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В России до конца ноября запустят чат-бот для проверки легальности такси через мессенджер «Макс». Об этом сообщил директор ситуационного центра Минтранса РФ Александр Кисляков на XX Международном форуме «Транспорт России».

Новый сервис позволит пассажирам проверить автомобиль еще до начала поездки. Для этого достаточно сфотографировать его государственный номер и отправить снимок в чат-бот. Ответ должен поступить в течение десяти секунд.

«На следующей неделе мы запускаем чат-бот в „Максе“, где вы сможете при помощи вашего устройства, не садясь в автомобиль, сфотографировать госномер», — рассказал Кисляков.

По словам представителя Минтранса, сервис будет связан с федеральной государственной информационной системой «Такси».

Напомним, в январе 2026 года на «Госуслугах» появилась возможность проверки легальности такси. Для этого пассажир может отсканировать QR-код в салоне машины или вручную ввести ее номер. Информация поступает из системы Минтранса, содержащей сведения о разрешениях на перевозки.