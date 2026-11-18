Минтранс: Дополнительные поезда дальнего следования будут ходить в Крым Фото: Юлия МАРКИНА.

Минтранспорта РФ прорабатывает организацию дополнительных поездов дальнего следования и пригородного сообщения в Крыму. Об этом сообщили в ведомстве.

"Ведется работа по организации дополнительных поездов дальнего следования, а также пригородного сообщения", - сказано в сообщении.

Министерство отметило, что автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи выполняют рейсы по расписанию.

Кроме того, для перевозок пассажиров и грузов в случае необходимости будет задействована Керченская паромная переправа.

Как писал сайт KP.RU, 17 ноября Минтранс сообщил о приостановке движения транспорта по Крымскому мосту. Ограничения коснулись как автомобильную, так и железнодорожную части переправы. Причиной стала повторная атака украинских дронов в ночь на 17 ноября.

В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что правительственная комиссия обсудила альтернативные маршруты доставки грузов в Крым после повреждения Крымского моста.