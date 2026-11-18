Таможенники открыли фуру на Дальнем Востоке и обомлели: в Китай везли органы оленя и медали. Фото: Виктория Алёшина начальник пресс-службы Дальневосточного таможенного управления.

На Дальнем Востоке таможенники обнаружили в фуре более 150 кг дериватов животных и культурных ценностей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Грузовик под управлением 39-летнего россиянина направлялся в Китай через пункт пропуска Пограничный. При прохождении контроля водитель заявил, что не перевозит запрещенные или ограниченные к вывозу товары. Однако сотрудники таможни нашли тайники в кабине и ящике под полом полуприцепа.

Дериваты и культурные ценности обнаружили таможенники при проверке фуры на Дальнем Востоке

В них находились 30 медалей и нагрудных знаков, в том числе советские военные награды, 60 архивных документов и различные банкноты. Кроме того, таможенники изъяли восемь зубов кашалота, 52 бивня и 23 фрагмента бивней моржа, 135 хвостов и 107 замороженных репродуктивных органов оленей.

Экспертиза установила, что часть обнаруженных предметов представляет культурную ценность. Их стоимость превышает 2 млн рублей.

Водитель пояснил, что приобрел товары в интернет-магазинах и собирался перепродать их за границей. Возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Также заведено административное дело за сокрытие товаров от таможенного контроля.

Ранее в Забайкальске таможенники изъяли почти семь килограммов моржовой кости у трех пассажиров автобуса, направлявшегося в Китай. Две россиянки спрятали восемь фрагментов бивней в носках под одеждой, а еще два были примотаны скотчем к ноге иностранца. В отношении нарушителей возбудили административные дела.