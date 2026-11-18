Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший распорядился доставить лидеру Белого дома Дональду Трампу и его делегации еду из сети быстрого питания Jollibee. Об этом говорится в сообщении от самого лидера Филиппин.

«Вчера вечером я попросил своих сотрудников заказать доставку из Jollibee, чтобы вы и ваша делегация могли перекусить на ночь», — говорится в сообщении от Маркоса.

Филиппинский лидер заявил, что хотел познакомить гостей со "вкусом Манилы" через сеть Jollibee. Он отметил, что это очень популярная сеть с жареной курицей, которая в США обошла по популярности KFC.

Ранее KP.RU передал сообщение от пиарщиков Трампа. Указывалось, что президент США якобы ест вредную пищу постоянно. Однако позже оказалось, что эта информация была лишь пиар ходом.