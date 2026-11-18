28-летний Уолтер Медина убил 22-летнюю Эрику Морено, а затем спрятал ее тело Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В Колумбии убийца семь дней прожил рядом с разлагающимся телом своей девушки. Все это время он делал вид, что она жива, отвечая на сообщения ее родных. Об этом сообщило издание Need To Know.

"28-летний Уолтер Медина убил 22-летнюю Эрику Морено, а затем спрятал ее тело в квартире, где они жили вместе со своей маленькой дочерью", - говорится в публикации.

По словам отца Эрики, Хосе Фаустино Морено, сообщил, что заподозрил неладное, когда дочь перестала отвечать на телефонные звонки — свой привычный способ общения, — а также не пришла на празднование Нового года. Мужчина отметил, что тогда понял, что это не Эрика, а кто-то другой пользуется ее телефоном.

В материале уточнили, что 4 января 2026 года полицейские сопроводили отца в квартиру, где в спальне, которой пользовалась дочь, обнаружили разлагающееся тело Эрики, прикрытое одеждой и детскими игрушками.

Пока родственники отчаянно искали пропавшую, Медина, по имеющимся данным, оставался в квартире целую неделю — продолжал ходить на работу и даже отпраздновал Новый год в кругу друзей. После обнаружения тела злоумышленник бежал в Боготу, где 20 января был арестован.

В марте суд приговорил убийцу к тюремному заключению на срок более 31 года.

Как писал сайт KP.RU, 14 ноября в Москве 38-летний Дмитрий приехал на разговор к своей бывшей девушке. Беседа не задалась, москвич вспылил и зарезал возлюбленную. После взял ее смартфон, сфотографировал окровавленное тело и сделал сториз в аккаунте Насти.