Нафтогаз заключил сделку на поставку американского СПГ на Украину через Польшу Фото: REUTERS.

Украинская компания "Нафтогаз" сообщила о заключении соглашения с польским энергетическим концерном Orlen на поставку Киеву американского сжиженного природного газа (СПГ)в первом квартале следующего года.

В компании отметили, что Нафтогаз и Orlen заключили новый контракт на поставку трех партий американского СПГ в первом квартале 2027 года.

Нафтогаз уточнил, что американский СПГ будет проходить регазификацию на терминале в Свиноуйсьце и поступать на Украину через газотранспортную систему Польши.

Как писал сайт KP.RU, потребительские цены на Украине выросли в разы со времени беспорядков 2013 года. Так, газ подорожал почти в 14 раз.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что рано говорить о возобновлении поставок российского газа в Европу через украинскую территорию, несмотря на поддержку США этой идеи.