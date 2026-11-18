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Украинская компания "Нафтогаз" сообщила о заключении соглашения с польским энергетическим концерном Orlen на поставку Киеву американского сжиженного природного газа (СПГ)в первом квартале следующего года.
В компании отметили, что Нафтогаз и Orlen заключили новый контракт на поставку трех партий американского СПГ в первом квартале 2027 года.
Нафтогаз уточнил, что американский СПГ будет проходить регазификацию на терминале в Свиноуйсьце и поступать на Украину через газотранспортную систему Польши.
Как писал сайт KP.RU, потребительские цены на Украине выросли в разы со времени беспорядков 2013 года. Так, газ подорожал почти в 14 раз.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что рано говорить о возобновлении поставок российского газа в Европу через украинскую территорию, несмотря на поддержку США этой идеи.