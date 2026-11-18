Ушаков: Путину, Трампу и Си Цзиньпину есть о чем поговорить Фото: REUTERS.

Президенту РФ Владимиру Путину, американскому лидеру Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину на полях саммита АТЭС есть о чем поговорить с учетом напряженной международной ситуации. Об этом журналистам заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Три лидера - им есть о чем поговорить с учетом неспокойной ситуации в мире", - подчеркнул представитель Кремля.

Ушаков заметил, что спецпредставителям США Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру предстоит работать с европейцами с оглядкой на трехсторонний саммит в Китае.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД КНР Мао Нин в преддверии саммита в Шэньчжэне заявила, что трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США имеет историческое значение. По ее словам, Москва, Пекин и Вашингтон разделяют общую ответственность за реагирование на глобальные вызовы, а также поддержание стабильности в мире.