Мосгорсуд признал законным заочный арест Дудя* за интервью с главой РДК**. Фото: кадр видео

Решением Мосгорсуда признан законным заочный арест блогера Юрия Дудя* за размещенное им в интернете интервью с главой РДК** Денисом Капустиным***. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Мосгорсуд признал решение первой инстанции о заочном аресте Дудя* законным и обоснованным, оно оставлено без изменения», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что интервью, в котором содержались оправдание и пропаганда терроризма, было записано весной этого года в Молдавии.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить законность действий блогера Юрия Дудя*. Поводом для проверки стало интервью, которое Дудь* взял у Дениса Капустина***.

Напомним, в сентябре этого года журналист Юрий Дудь* внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Обновленный реестр опубликовал Росфинмониторинг.

* - Физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов, включён в перечень экстремистов и террористов

** - «Русский добровольческий корпус» — террористическая организация, запрещённая на территории РФ

*** - включён в перечень экстремистов и террористов