Пожилую пару жестоко зарезали в собственном доме: Семья была благополучной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Новочеркасске Ростовской области неизвестный зарезал супругов-пенсионеров в их собственном доме. Об этом сообщает «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Тела 60-летнего мужчины и его 59-летней жены обнаружили вечером 17 ноября в частном доме на улице 8 Марта. По предварительным данным, супругам нанесли колото-резаные ранения. Семья была благополучной. На месте происшествия всю ночь работали следователи и криминалисты.

«Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в региональном СК.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек. Подозреваемого пока не задержали, его разыскивают сотрудники полиции и следователи. Мотивы преступления устанавливаются.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону обнаружили тела другой пожилой пары. Супругов убили и расчленили, а их останки спрятали в морозильной камере и гараже. В преступлении заподозрили 49-летнего сына погибших, которого впоследствии задержали в Макеевке.