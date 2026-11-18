Помидоры в холодильнике теряют часть аромата и становятся менее сладкими. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Не все продукты становятся свежее в холодильнике. Низкая температура может ухудшить вкус продуктов. Врач-диетолог, нутрициолог и эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что лучше хранить при комнатной температуре. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Низкая температура может замедлять размножение многих микроорганизмов, но одновременно может влиять на структуру, вкус, аромат и технологические свойства продуктов», – пояснила эксперт.

По словам Лазуренко, помидоры в холодильнике теряют часть аромата, становятся менее сладкими и более водянистыми. У бананов темнеет кожура, а лук и чеснок из-за высокой влажности могут размягчаться и покрываться плесенью. Мед на холоде быстрее кристаллизуется, но это естественный процесс, который не означает порчу продукта.

Картофель лучше хранить в прохладном темном месте. В холодильнике он может приобрести сладковатый вкус и быстрее темнеть при жарке. Хлеб тоже быстрее черствеет на холоде, поэтому для длительного хранения его лучше заморозить. При этом нарезанные помидоры, очищенный чеснок и лук необходимо убирать в холодильник.

Ранее эксперт Юлия Смирнова рассказала, что выпечку с молочными, ягодными и заварными начинками необходимо хранить в холодильнике и употребить в течение суток, приводит Lenta.ru.