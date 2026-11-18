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Спецпредставители США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в Европе будут работать с оглядкой на встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Я думаю, что они будут работать с оглядкой на то, что происходит в Шэньчжэне", - сказал он.
Как подчеркнул представитель Кремля, здесь происходит главное, а там важное, но второстепенное.
Как писал сайт KP.RU, ранее Юрий Ушаков отметил, что президенту России Владимиру Путину, американскому лидеру Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину есть о чем поговорить с учетом неспокойной ситуации в мире.
В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин в преддверии саммита в Шэньчжэне заявила, что трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США имеет историческое значение.
Напомним, 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).