Ушаков: Уиткофф и Кушнер будут работать с оглядкой на встречу РФ, США и КНР Фото: REUTERS.

Спецпредставители США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в Европе будут работать с оглядкой на встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Я думаю, что они будут работать с оглядкой на то, что происходит в Шэньчжэне", - сказал он.

Как подчеркнул представитель Кремля, здесь происходит главное, а там важное, но второстепенное.

Как писал сайт KP.RU, ранее Юрий Ушаков отметил, что президенту России Владимиру Путину, американскому лидеру Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину есть о чем поговорить с учетом неспокойной ситуации в мире.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин в преддверии саммита в Шэньчжэне заявила, что трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США имеет историческое значение.

Напомним, 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).